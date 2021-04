Eesti inimesed on tigedad. Sõnasõda käib tänavatel, võimukoridorides ja kodudes. Miks? Sest pingeid maandavat nalja on liiga vähe! Kuhu ta kadus? Kust nalja leida? Uurime seda «Teletopi» tegijatelt. Peeter Oja ei halasta: Kui inimene ei naera, siis ta on haige! FOTO: Remo Tõnismäe