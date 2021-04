«Meil on 10 aasta kõige sügavam kriis», ütleb Arteri kaanekangelanna Kaja Kallas. Tema sõnul võib 2024. aastaks olla riigieelarve miinus pool miljardit. Räägime peaministriga ka sellest, et kolme aasta tagust grippi põdes Kallas koroonast raskemini.

Arter uuris, kas see, kui kõik saaksid ennast ise koroonaviiruse osas testida, võiks olla lahendus, mis meid hullemast päästaks. Eesti mees Rainis Venta leiutas antigeenitesti ja ninasprei.

Endine kõrge politseiametnik Andres Anvelt seletab, miks Eesti politsei tegevus Toompea meeleavaldajate ohjamisel oli kannatlik ja tulemuslik. Jutud korrakaitsjate jõudemonstratsioonist on puhas ajakirjanduslik liialdus.

Et põhjani Jeep Gladiatori olemusse tungida, võtsime selle pulkadeks lahti. Eemaldasime uksed ja katuse. Siin on lahtine auto, mis ka lahtine on! Anname seikluskastikas gaasi, hüvasti, tsivilisatsioon!