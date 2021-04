Eesti lühiuudised

Koroonaviirus taandub, ent aeglaselt

Selle nädala reoveeuuring näitab küll väheseid koroonaviiruse taandumise märke, kuid ometi on Eesti nakatumisnäidud nii kõrgel, et järgmisel nädalal väga suurt viiruse leviku langust oodata ei ole. «Nakatumised on küll alla läinud, aga näiteks võrreldes sügisega oleme väga kõrgel,» märkis uuringu juht, Tartu Ülikooli antimikroobsete ainete professor Tanel Tenson (pildil). Eesti keskmist kirjeldava reoveeindeksi põhjal on praegune viiruse leviku olukord võrreldav veebruari algusega, kui algas hoogsam levik. «Seepärast läheb märkimisväärse muutuse saabumiseni ja mõõdukale tasemele jõudmiseni aega nädalaid,» selgitas Tenson. PM

Vastuseis nafta ümberpumpamisele püsib

Riigikokku jõudnud 1018 allkirjaga petitsioon ohtlike naftasaaduste ümberlaadimise keelustamiseks merel, lisaks linnuteadlaste ja sadamate jätkuv vastuseis väljapakutud plaanile sundis keskkonnaministri STS-operatsioonide arutelu uuesti avama. «Kui vabariigi valitsus leiab, et STS-toimingud peaks Eesti vetes täielikult keelustama, siis keskkonnaministeerium sellele vastu ei seisa,» põhjendas keskkonnaminister Tõnis Mölder (Keskerakond) seda, miks keskkonnaministeerium ei pressi edasi eelnõu, millega soovis suunata keskkonnamõju hindamata ohtlike ainete laevalt laevale ümberlaadimise Tallinna lahte ühele ankrualale. «Välistatud ei ole, et vabariigi valitsus võib jõuda ka alternatiivse kompromissini,» lisas Mölder. Üks kompromissi võimalus võib tuleneda ärihuvist teha STS-operatsioone vedelgaasiga. PM

974,3 miljonit eurot kujunes mullu põllumajanduse kogutoodangu väärtuseks, see on kaks protsenti vähem kui 2019. aastal.

Kuju eestvedaja loobub Joala kaubamärgi taotlemisest

Viljandisse laulja Jaak Joala monumendi püstitamise taga seisva MTÜ Meie Viljandi esindaja Harri Juhani Aaltonen loobus Jaak Joala nime kui kaubamärgi registreerimise püüdest. Aaltonen palus Jaak Joala leselt Maire Joalalt vabandust juhul, kui on oma tegevusega tekitanud talle meelepaha. «See kindlasti polnud minu eesmärk,» kinnitas ta. Aaltonen saatis eile laiali pressiavalduse, milles teatas, et loodab endiselt kuju ümber pandud kasti eemaldamist, et inimesed saaksid kuju näha. Tema soovituse kohaselt võiks puidust kast monumendi ümber jääda senikauaks, kui viirust on vähem ja monumenti vaatama tulla on ohutu. Sakala