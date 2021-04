Uuring: ühekorramask kõlbab kümme korda

Samuti jäi maskide kvaliteet pärast kümnekordset töötlemist paremaks, kui see on mitmel korduskasutataval riidest maskil, millel puudub filterkiht. Eraldi filtreerivat kangast sisaldavate korduskasutatavate maskide omadused sarnanevad katsetatud meditsiiniliste ühekorramaskide omadega.

Junninen ütles, et uuringu tulemuste põhjal on võimalik vähendada maskiprügi teket, kuid tõdes, et meditsiinilised maskid looduses siiski ei lagune ja see on nende peamine halb omadus.