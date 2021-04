Eesti lühiuudised

Kaja Kallas: kriisiinfo raportid ei ole salajased

Peaminister Kaja Kallas ütles eilsel riigikogu istungil liikmete arupärimisele vastates, et koroonakriisi käsitlevad raportid ei ole salastatud, vaid asutusesiseseks kasutamiseks. Kallas lisas, et asutusesisese kasutamise juures mängib rolli asjaolu, kas raportis sisalduv informatsioon on mõeldud avaliku teabe seaduse alusel kasutamiseks või mitte. Otsuse langetavad aga asutuse juristid. PM

Palgatõusu sooviv õdede liit soovib lepitamist

Eesti Õdede Liit esitas eile töötüli lahendamise avalduse riiklikule lepitajale, sest haiglate liit keeldus õdede palgatingimuste läbirääkimistest. «Õe loomuses ei ole tülitseda, seetõttu pole töötüli meile omane. Oleme püüdnud kümme kuud igati algatada diskussiooni – olnud avatud aruteludeks ning valmis päris läbirääkimisteks, kuid tööandjaid esindav haiglate liit pole soostunud meiega läbirääkimisi pidama,» teatas õdede liidu president Anneli Kannus (pildil). Haiglate liidu juhatuse esimees Urmas Sule selgitas aga omalt poolt, et kuna õdede liit ei ole ametiühingute keskliidu liige ja tervishoiutöötajate kutseliit jällegi on, siis ei ole kahed läbirääkimised samal teemal haiglate liidu hinnangul kohased. PM

Sotsid: kultuuriehitiste hääletus peaks olema avalik

Riigikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna saadikud protesteerivad riigikogu kultuurikomisjoni plaani vastu panna riiklikult tähtsate kultuuriehitiste pingerida paika salajasel hääletusel. «Riigikogu kodu- ja töökorra seadus sätestab, et sõnavõtja seisukohad refereeritakse ning hääletamistulemused kantakse protokolli nimeliselt. Normi kehtestades põhjendati seda, et nii on «edaspidi avalikkusel võimalik täpsemalt teada saada, mida keegi komisjoni liikmetest arvas ning kuidas hääletas». Soov oli suurendada riigikogu avatust ja komisjonide istungite läbipaistvust,» kommenteeris sotsiaaldemokraatide esimees Indrek Saar. Erakonna hinnangul on kultuuriobjektide valik nii oluline küsimus, et see peaks toimuma avalikult. PM