Anna Gret Asi Tartu korvpallinaiskonnast: see on parim tiim, kus olen mänginud

Viimati võitis Tartu esindusnaiskond Eesti meistri tiitli 1991. aastal, kui Paavo Russak juhendas Basket MSI võistkonda. Enim punkte kogusid tartlannadele Anna Gret Asi ja Marie Roosalu. Asi kinnitas, et võit pole talle veel kohale jõudnud.

«Me lihtsalt nii väga tahtsime seda saavutada ja järsku ongi tehtud,» kirjeldas ta. Asi tunnistas, et jäi avapoolajal varju, kuid siis leidis end. «Head tiimi iseloomustab õnneks see, et kui ühel mängijal parasjagu midagi ei õnnestu, suudavad teised puudujäägi ära täita,» selgitas ta.

Võrdsem võistkond

Võistkond on Asi hinnangul viimaste kuudega tunduvalt rohkem kokku kasvanud. «Tulime tänavu nii karikavõitjaks kui ka meistriks. See on parima koosseisuga tiim, mis mul siiani on olnud,» lausus ta.

Enam ei ole nii, et pean viit põhimängijat kasutama ja iga järgmise vahetuse pärast peast kinni hoidma. Tartu naiskonna peatreener Toomas Liivak

Tartu Ülikool / Kalev naiskonna peatreeneri Toomas Liivaku sõnul on pika töö tulemusel tase tõusnud. «Varem pole naiste korvpall olnud nii professionaalne, kuigi ka praegu käivad tüdrukud oma lõbuks mängimas,» rääkis Liivak. Tema arvates on suure panuse mängijate arengusse andnud praegu abitreeneri ametis olev Kaire Asi. «Usun, et oleksime võitnud meistritiitli ka eelmisel aastal, kui hooaeg poleks siis pooleli jäänud,» nentis Liivak.

Anna Gret Asi on peatreeneri sõnul endiselt võistkonna vedur, kuid teised mängijad on oskustelt võrdsemaks muutunud. «Enam ei ole nii, et pean viit põhimängijat kasutama ja iga järgmise vahetuse pärast peast kinni hoidma,» märkis ta.

Tartu Ülikool / Kalevi naiskonna kapten Eleriin Vaino meenutas, et soov Eesti meistri tiitel võita on olnud südames hetkest, mil ta liigas mängima hakkas. «Tunne, et oleme päriselt Eesti meistrid, ei ole tõesti veel kohale jõudnud,» nõustus Vaino.

Hooaja alguses tuli uute mängijatega leida ühine rütm ning see võttis kapteni sõnul aega, kuid on nüüd paika loksunud. Vaino ise tunneb, et on enim arenenud kaitsemängus ning kaptenina. Võistkonna tase on ühtlasem.

​Palk tähendab vastutust

«Kõik, kes pingil on, annavad endast sada protsenti ja tahavad mängida,» rääkis Vaino. Naiskond ei koosne professionaalsetest sportlastest ja treeningutel käiakse teiste toimetuste kõrvalt, aga Vaino näeb mündil kahte poolt.

«Praegu on treeningud vabatahtlikud ja me ise tahame seal olla. Kui saaksime mängimise eest palka, siis ilmselt oleks treeninguid rohkem ja ka vastutus suurem,» lisas ta.

Peatreener Toomas Liivak vaatab hooajale tagasi rahulolevalt, sest Tartu naiskond kaotas vaid kaks mängu. «Ja need olid siis, kui meil polnud tervet võistkonda koos. Suutsime ühe kolmandikuga koosseisust ikkagi hästi hakkama saada,» lisas ta. Ainsana jääb talle kripeldama Balti liiga ära jätmine. Seal oleks tema sõnul olnud tartlannadel suured šansid medalitele mängida.