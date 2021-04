Cannes’i festivali avab Leos Caraxi uus film

Kuulus prantsuse režissöör Leos Carax ja veel kuulsam USA bänd Sparks on teinud koos filmi, mil nimeks «Annette» ja žanriks märgitud muusikal. Sparksi vendadelt Maelidelt on stsenaarium ja muusika, peaosades Marion Cotillard ja Adam Driver (pildil). Eestlastele on Leos Carax tuntuks saanud ehk filmiga «Holy Motors» (2012).