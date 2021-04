Mängumüüt: Sõltuvust tekitav «World of Warcraft»

«World of Warcraft» on siiamaani MMORPG-žanri mängude edetabelite tipus, seda peetakse teerajajaks ja lipulaevaks, mänguks, millesarnaseks kõik teised selle žanri mängud sooviksid saada.

MMORPG-mängud rajanevad sellel, et mängijad saavad seda ühel ajal koos mängida, koos reaalsete inimestega, kes seiklevad fantaasiamaailmas, täidavad mitmesuguseid ülesandeid (quest) või suuremaid missioone (palju omavahel seotud ülesandeid), kauplevad omavahel, võitlevad grupiti (raid) koletistega, kellest üksi jagu ei saa. Saab ka teiste mängijatega taplustandreil (battleground) mõõtu võtta, olgu siis üks ühele duelli pidades või grupiti võideldes. Oluline faktor on teiste reaalsete inimeste olemasolu, nendega suhtlemine.

Enamasti on sellistes rollimängudes võimalik moodustada gild – suurem mängijate rühm, kuhu koonduvad ühiste huvidega inimesed. «WoW’s» on gilde ka rahvuste järgi, eestlaste üks tuntumaid on Hüljatud, EU-Outlandi serveris, Alliance’i poolel. Hüljatud on tegutsenud alates 2006. aastast, hetkeseisuga on seal 995 tegelast. Tegelane ehk char ei võrdu veel ühe reaalse inimesega, üks mängija võib oma kontole teha kuni 50 tegelast.