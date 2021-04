Eesti lühiuudised

Euroopast antakse haigla jaoks loodetust vähem raha

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart (Keskerakond) kinnitas eilsel pressikonverentsil, et Euroopa taasterahastust eraldatakse Tallinna Haigla jaoks esialgu loodetud 380 miljonist eurost vähem raha. «Meil tekkis juba ammu arusaam, et Tallinna Haigla puhul pole tegemist ühe omavalitsuse projektiga. Tegelikult see mõju ja vajadus on palju laiem, see pole ainult betooni valamine. Vajadus on mõnes mõttes isegi kriitiline. Seega on loomulikult meie ootus, et ka riik selles projektis rahaliselt osaleb,» nentis Kõlvart. Linnapea lisas, et Tallinna investeerimisvõimekus on keskmiselt 100 miljonit eurot aastas ning võimalik on ka laenukoormust suurendada. Riik aga ei kavatse haigla jaoks raha anda, sest tegu on linnale kuuluma hakkava haiglaga, kommenteeris rahvusringhäälingule rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus (Reformierakond). «Küllap on linnapeal (Mihhail Kõlvartil) valmis mõeldud ka varuplaan.» BNS