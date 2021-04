Mis juhtub, kui kokata ülemöödunud sajandi kokaraamatu järgi? Toidublogija Triinu Võsu jagab kogemust

Et toit on ühtaegu Triinu Võsu kirg, huvi ja töö – «Olen see õnnelik inimene, kel kõik need kattuvad nagu omaaegsel kokanduskuulsusel Julia Childil» –, otsustas naine selle aasta alguses, et hakkab jõudumööda Liida Pancki ülemöödunud sajandi kokakunsti järele proovima ja toidublogisse (triinuvosu.blogspot.com) üles märkima. «Puhtast huvist, et näha, kuidas sellega toime tulla, ja teada saada, mida põnevat tol kaugel ajal süüa tehti,» põhjendab Triinu Võsu.