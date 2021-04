Venemaa naabrid ei kärbi kaitsekulutusi, pigem tõstavad

Tõenäoliselt oli see rahandusministeeriumi alus edasisteks läbirääkimisteks. Ametnikul on kõige lihtsam soovitada, et oleme võrdsed ja kärbime igalt poolt täpselt ühepalju. See on aga juba poliitikute otsustada, millised on prioriteetsed valdkonnad ja kust kärpida.