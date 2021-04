Välismaa lühiuudised

Euroopa Komisjon kaalub kohtuasja AstraZeneca vastu

Euroopa Komisjon kaalub ravimifirma AstraZeneca vastu kohtuasja algatamist Covid-19 koroonavaktsiini puudulike tarnete tõttu. Võimalik hagi esitataks Belgia kohtule, mille pädevusse jääb komisjoni leping Briti-Rootsi ravimifirmaga. Komisjoni pressiesindaja Stefan De Keersmaecker ütles: «Nagu teate, ei tarni AstraZeneca nii palju doose, kui lepingus kokku lepiti. See on üks põhjuseid, miks kaalume liikmesriikidega võimalusi uuteks sammudeks.» Ühe ELi diplomaadi sõnul tahab komisjon, et liikmesmaad, kes osalesid vaktsiinilepingute kõnelustel, toetaksid kohtuasja ja annaksid oma otsusest teada selle nädala lõpuks. AFP/BNS