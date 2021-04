Eesti lühiuudised

Pärnu loodusmaja saab korallimürgist viimaks priiks

Pärnu Per­nova loodusmaja mereakvaariumi kolimisest ja haruldase korallimürgi palütoksiini õhku paiskumisest on möödas pea kaks nädalat, kuid parkaeda hõivab seniajani värviliste telkide labürint, kus asja­tavad kollastes kilekostüümides ja gaasimaskides majarahvas ja päästjad. Adrenaliin on laes, sest hommikul tuli ümber teha kogu puhastusplaan: ­selgus, et aine, millega algul kavatseti maja sisemust puhastada, ei pruugigi hävitada õhku sattunud mürki.