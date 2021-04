Aja auk. Sid Viciouse lemmikplaat

Tänapäeval on Ramones ennekõike see bänd, mille särki kannavad kõik. Ka need, kes ei tea bändi muusikast ega punkkultuurist pügalatki. See mehhiklasest homoseksuaali Arturo Vega loodud USA vapi paroodia elab oma elu. «Today your love, tomorrow the world!» nagu skandeeris solist Joey Ramone manifestina albumi lõpulaulu viimaseid ridu.