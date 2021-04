Kõrgkultuur sind juba ei peta

Toksides Google’isse Vijay Iyer «Uneasy», saabuvad esimeste hulgas arvustused Wall Street Journalilt, New York Timesilt ja teistelt kvaliteetajakirjanduse hiidudelt. Mingis mõttes võib öelda, et tegemist on «valge inimese džässiga», nii halvasti kui selline väljend ka ei kõla. Kujutan ette, et Vijay Iyeri kuulaja on omamoodi perfektne kodanlane, ta on haritud, väljapeetud, maitsekas, kõneleb häälenivood muutmata jne. Võimalik, et ta tunneb ka spetsiifilisemat džässi- ja ka veiniterminoloogiat. Arvatavasti kannab ta heast kangast tehtud hästiistuvaid rõivaid. Võimalik, et ta on lugenud Prousti või Thomas Manni «Doktor Faustust». Võimalik, et teda võidakse kutsuda ka snoobiks.