Peeter Talvistu on üks Tartu kunstielu kesksemaid figuure, kelle huvid ulatuvad aegadesse, mida on raske ette kujutada. Olles pärit kunstiajaloolaste perekonnast (tema isa Enriko Talvistu ja ema Tiiu Talvistu on olnud seotud Tartu kunstimuuseumiga), on ta saanud kaasa teatud eelistused ja teadmised sellest valdkonnast. Oma kureeritud näitustel peab ta sageli läbirääkimisi konservatiivsemaks peetava ja kaasajas esile tõstetava kunsti vahel.