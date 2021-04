Kuidas rahvusloom Narva jõe taga kosjas käis

Hundil on kindel koht meie rahva­traditsioonis, teda on austatud ja kardetud. Hunt on peamiselt loodusmaastikega seotud liik, kes elutseb heade varjevõimalustega aladel. Samas looduses kohatakse teda pigem harva. Tänapäeva meedias ületavad hundid uudisekünnise enamasti siis, kui nad on kippunud kallale koduloomadele.