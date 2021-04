Koroonapiirangud leevenduvad järgmisest nädalast

Terviseameti korraldusel tuleb riiki sisenedes täita tervisedeklaratsioon ja näidata ära riigid, kust inimene läbi käis. Mis puudutab Lõuna-Eesti juhtumit, kus üks inimene nakatas 12 kaaslast, siis tema suhtes on algatatud väärteomenetlus. Kui isolatsioonis ei püsita, paistab see välja, terviseamet saab väga palju taolisi vihjeid.

Lisaks taastasime esmaspäeval Põhja-Eestis haigetele helistamise režiimi, nii et kõik nakatunud ja lähikontaktsed saavad meilt kõne. Täna (eile – toim) tuli kaks tšarterlendu 360 inimesega, terviseametil on nad kõik teada. Saame jälgida, kes läks testi andma ja milline oli proovi vastus, 48 tunniga on selge, kas toodi kaasa mõni uus viirusetüvi.