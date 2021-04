Läbikukkunud revolutsionäärid

Ehkki liigaga liitumiseks andis nõusoleku 12 klubi, oli sel esindusnägusid kaks: Madridi Reali president Florentino Perez ja tema Torino Juventuse kolleeg Andrea Agnelli. ­Nemad andsid intervjuusid ja Perez seletas veel mitu päeva pärast ürituse sisulist kokkukukkumist (loobunud oli üheksa klubi), kui tore see kõik on ja et küll projekt varsti edasi läheb. Agnelli vähemalt tunnistas kolmapäeval, et lõpp on käes.