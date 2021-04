Eesti on väike, aga meie spordimaastikku on õnnistatud suurte tegijatega. Aastate jooksul on meid rahvusvahelisel areenil säravalt esindanud mitu medalimasinat, kel on ette näidata autasusid nii MMidelt kui ka EMidelt. Epp Mäe, üks nendest rõõmu toovatest masinatest, sai lõpuks kaela kauaoodatud ja teenitud autasu.