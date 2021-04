Otsingud jätkuvad: Karel on kadunud juba üle nädala

Endiselt on leidmata 26-aastane Karel, kes lahkus 15. aprilli hommikul kodust Keilas. Noor mees oli teel tööle. Viimase kindla juhtlõngana on teada, et Karel jõudis tol päeval Turbasse, mistõttu jätkuvad otsingud just seal kandis. «Otsime endiselt seni teadaolevas piirkonnas, Turba ja Ellamaa vahelise vana raudtee ümbruses,» rääkis sihtasutuse Kadunud juhatuse esimees ja tegevjuht Aare Rüütel ja lisas, et lootus sureb viimasena.