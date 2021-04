Eesti lühiuudised

Koroonaviirust on reovees üha vähem

Koroonaviiruse sisaldus reovees on paljudes piirkondades langenud mõõdukale tasemele. Väga suure viirussisaldusega proovide hulk on nädalaga kahanenud kolmandiku võrra. Uuringu juhi, Tartu Ülikooli antimikroobsete ainete professori Tanel Tensoni sõnul on viiruskoguse valdavast vähenemisest hoolimata jäänud Ida-Virumaa suuremad linnad siiski veel kõrgemate näitude juurde. Samuti on viiruse hulk suur Tallinnas ja Viimsis-Muugal, Haapsalus, Pärnus, Tartus ja Võrumaal. Tensoni hinnangul on praegune näitaja võrreldav ikka veel veebruari alguse seisuga. «Arvestades praegust üsna kõrget uute nakatumiste taset, läheb suurema muutuse saabumiseni ikka veel aega,» ütles Tenson. Ülemöödunud ööpäeva jooksul lisandus 392 ametlikku koroonahaiget, kokku on viimaseil andmeil aktiivseid juhtumeid 6520. PM