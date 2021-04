Aasta ema kasvatusmeetod: jalaga kubemesse

Malle Kobin tegi kasulaste elu tõeliseks põrguks ning pideva hirmu all elamine mõjus neile niivõrd rängalt, et alguses ei julgenud nad pikka aega kestnud väärkohtlemisest rääkida isegi politseiuurijatele, kuna kartsid, et nad saadetakse Kobini juurde tagasi.