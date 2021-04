Välismaa lühiuudised

Aleksei Navalnõi otsustas näljastreigi lõpetada

Vangistatud Vene opositsioonijuht Aleksei Navalnõi teatas eile, et lõpetab näljastreigi, sest sai kahel korral tsiviilarstidelt abi. «Arstid, keda ma usaldan täielikult, teatasid eile (üleeile – toim), et oleme piisavalt saavutanud, et näljastreik lõpetada. Ja kui olla täiesti aus, siis nende hinnang, et varsti pole minust enam midagi järel, mida ravida, on minu jaoks piisav,» leidis Kremli kriitik sotsiaalmeedias. Navalnõi kannab karistuskoloonias 2,5-aastast vanglakaristust varasema tingimisi karistuse reeglite väidetava rikkumise eest. Interfax/AP/BNS/PM