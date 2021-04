Koristus- ja puhastustööd käisid tuumajaama ümbruses veel 20 aastat pärast õnnetust. Pildil on 2006. aastal teepiirdeid tolmust puhtaks pesevad haljastajad Prõpjati kummituslinnas, kus elasid kunagi tuumajaama töötajad ja nende pered. FOTO: Raigo Pajula

Ukraina valitsus tuli mullu välja mõttega kanda Tšornobõl UNESCO maailmapärandi nimekirja. See tähendab, et kui idee leiab toetust, satub see samasse loetelusse koos kuulsa Tāj Mahaliga Indias, Katmandu oruga Nepalis või siis Eestile märksa lähemal asuvate Seine’i jõe kaldapealsetega Prantsusmaal Pariisis.