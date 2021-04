«Olen sellest varemgi mõelnud ja rääkinud, aga alguses ei teadnud me [õnnetusest] mitte midagi. Kõik oli pagana ootamatu: samal päeval, kui tuli kutse, pidime olema kogunemiskohas. Kui sinna saime, alles siis öeldi, et nüüd on Tšornobõli minek,» meenutas saatuslikul kevadel Kohtla-Järve rajooni parteikomitees instruktorina töötanud Breivel.