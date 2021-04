Venemaa peab kohatuks kongressil osalemist

Ülevenemaaline assotsiatsioon AFUN, mis ühendab Vene­maal tegutsevaid soome-ugri rahvaste organisatsioone, on riigimeelne asutus, koondades peamiselt ametnikke. AFUN märkis reedel, et viimasel ajal on rahvusvahelises soome-ugri liikumises hakanud ilmnema destruktiivne ja selgelt politiseeritud tendents soome-ugri rahvaste maailmakongressi tegevuses.

Assotsiatsioon sõnas, et nad ei saa tähelepanuta jätta ­kriitikat nende organisatsiooni kohta. «Pea kõigis Soome ja ­Eesti dele­gatsiooni kõnedes kuuleme ­pidevat kriitikat oma riigi ja Vene soomeugrilaste eluolu üle. Maailmakongressil on saanud traditsiooniks, et tuleb rõhutada ­Vene Föderatsiooni soomeugrilaste negatiivset eluolu,» seisis avalduses. «Arvestades üldist ja epidemioloogiliselt rasket olukorda, ­leiame, et Vene soome-ugri esindajatel on ebasobiv osaleda Eestis toimuval soome-ugri rahvaste maailmakongressil, ühtlasi seame küsimärgi alla teistel kongressidel osalemise,» seisis avalduse lõpus.