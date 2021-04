Advokaadid pole rahul Euroopa Kohut eirava prokuratuuri tegevusega

«Kuigi Euroopa Kohus on andnud hinnangu, et prokuratuur ei tohiks anda ­sideandmete väljavõtmise lube, tuleb siiski tähelepanu juhtida asjaolule, et Euroopa Liidu õiguse kohaldamis­alasse ei kuulu see, milliseid tõendeid tohib Eestis kriminaal­menetluses kasutada,» ütles ­riigi peaprokurör Andres Parmas ­BNSile.

Peaprokurör selgitas, et see tähendab, et Eesti kohtud peavad vastu võtma otsuse, kas nad aktsepteerivad selliseid ­tõendeid, mis on kogutud Eestis kehtiva seaduse järgi, kui see läheb vastu­ollu Euroopa Liidu õigusega