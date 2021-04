«Tšornobõli» operaator: mul ei lubatud platsil telefoni välja võtta

Kümne Emmy teleauhinna, kahe Kuldgloobuse ja mitmekümne muu auhinnaga pärjatud HBO telesarja «Tšornobõl» kaamera taga oli Eesti operaator Ants Martin Vahur. Ta on veendunud, et niisuguses rahvusvahelises ettevõtmises osalemine on väärt kogemus igale Eesti filmiinimesele. Sarja näeb alates tänasest Kanal 2s.