Koroonadetektiivile valetamine võib halvasti lõppeda

Tartus Põllu tänaval kohe enne Jõgeva väljasõitu on terviseameti osakond. Nende jälgimise all on epideemia lõunakülg. On lihtne öelda, et epideemia kontrolli alla saamiseks tuleb haigete asukoht tuvastada ja nad isoleerida. Seda on võimalik teha vaid diktatuuririigis. Siin kehtib seaduse diktatuur ja seda paarkümmend koroonadetektiivi ning 40 abilist kasutavadki.