Alatalu: Estoniaga seoses on käinud läbi terve rida ideid – kesklinn ei ole nii täis ehitatud, et me ei leiaks kohti. Meie probleem juurdeehituse puhul ei ole mitte uues arhitektuuris, vaid asukohas. Tahame säilitada Estoniat hoonena sellisena, nagu ta on, ja bastionaalvööndi sama avatuna, kui ta on.