Ma väidan, et ei komisjoni liikmed ega kandideerivate objektide eestseisjad ja taganttõukajad ei saa aru, millises maailmas me tulevikus elama hakkame. Mitte keegi ei saa. Viimased 12 kuud on näidanud, kui haavatavad on suured majad, kuhu inimesed ei saa enam kokku tulla. Meil on kuude kaupa kinni olnud teatrid ja kinod, näitused ja muuseumid, isegi raamatukogud.