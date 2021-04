Välismaa lühiuudised

Brasiilia ei andnud Sputnik V vaktsiinile luba

Brasiilia tervishoiuamet lükkas tagasi mitme osariigi taotluse Vene koroonavaktsiini Sputnik V importimiseks, öeldes, et neil pole andmeid, mis on kaitsesüsti ohutuse ja tõhususe kinnitamiseks vajalikud. «Me ei luba iialgi miljonite brasiillaste kasutusse tooteid, mille kvaliteeti, ohutust ja tõhusust pole nõuetekohaselt kontrollitud,» ütles Brasiilia tervisejärelevalve Anvisa juht Antônio Barra Torres. Amet ei ole oma järeldusi avaldanud ega täpsustanud, milline teave neil puudus. Sputnik V arendajad kritiseerisid otsust ja nimetasid seda poliitiliseks. Sputnik V-le on kasutusloa andnud 60 maailma riiki.​ AFP/BNS