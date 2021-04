«Minu unistus on alati olnud, et eri valdkondade inimesed oleksid üksteise tegemistega paremini kursis,» ütleb Timo Steiner. Pildil on ta ehitusjärgus muusika- ja balletikooli hoone ees, aadressil Pärnu maantee 59. FOTO: Madis Veltman