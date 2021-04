Kunstiajaloo tasakaalukas popstaar

Kes on isik, kelle kohta saaks täna öelda, et kogu maailm on tema järele hull? Mõni popstaar? Kuningliku perekonna liige? IT-geenius? Influencer? Kunstnik Angelika Kauffmann teenis välja just sellise hüüdlause: the whole world is angelicamad (kogu maailm on Angelika-hull) 18. sajandi viimasel veerandil, kui tema kunstiteosed olid hinnatud ja nõutud üle terve Euroopa ja Ameerikaski ning nende reproduktsioonid kaunistasid kohviserviise, daamide lehvikuid ja siidkangaid.