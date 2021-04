Tuntud õhtujuht asub teele ümber maakera

Ürituste ja õhtujuht ning pulmaisa Tõnis Milling on 45, aga kui kujutab ette, milline oleks 80-aastaselt, ei taha ta elule tagasi vaadates meenutada, kuidas ta õppis ja töötas ja ajas varandust kokku, et surra rikkana. Kas sellisel elul on mõtet ja väärtust, on ta endalt küsinud; ja vastanud, et ega ole küll.