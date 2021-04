Kõik need uuendused, mida on viimasel ajal teinud Eesti vanima õlle- ja suurima joogitootja kauane juht Tarmo Noop, paistavad edumeelsed ja loodussäästlikud. Aga lähemalt uurides selgub, et neil sammudel on oma hind. Ja üldse mitte väike. Miks ta seda siis teeb?