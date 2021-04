M a olen kogu aeg rääkinud – proff ei kihuta looma moodi. Las poisikesed uhavad, proff sõidab ikka mõistusega vastavalt teeoludele. Horvaatia teed on ju täitsa pekkis. Ainult loll paarutab seal täie rauaga! Oleks sul normaalne bemm, siis veel, aga riisiveski laguneb ju tee peal ära, kui väheke gaasi annad. Iga panniga ei võigi tuugalt gaasi panna, autoga peab arvestama.

Vaatasin teleülekannet – minu arust oled hakanud väga kindlalt sõitma! Näha, et kogemused tulevad. Pane sama moodi edasi! Ja pea meeles, et kiirus pole põhiasi. Kõige tähtsam, et klient oleks rahul. Ja ausõna, Järveojal on raskelt vedanud! Järveoja on õnnejunnis, et tal lõpuks normaalne autojuht on!