Mõned oletasid, et äkki on tegemist hoopis meestega või on nad saanud mingisugust hormoonravi. Välismaises pressis (sõnamäng pole ettekavatsetud) levis nende kohta mõnitav hüüdnimi «vennad Pressid». Kui aastal 1966 viidi paljuski just Pressidega seoses Euroopa meistrivõistlustel esimest korda sisse sooline verifitseerimine, nad enam starti ei ilmunud. Väitsid, et peavad hoolitsema oma haige ema eest, kuid kahtlejate suid see ei sulgenud. Pärast karjääri lõppu sai Irinast Nõukogude riigi kõrge spordiametnik ja Tamarast pedagoog.