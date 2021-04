Dinosaur Jr. – ikka universaalne ja ikka oma

Vanasti tähendas vihmasadu, et nüüd on aeg õue minna. Lapsed panid ujumisriided selga, nende peale õhukesed pealisriided ning kehtis ainult üks reegel: batuudile ei tohi minna, sest keegi ei tahtnud vihmasadu traumapunktis veeta. Ja siis me lihtsalt madistasime poriloikudes, leidsime mooduseid veel liulaskmiseks ning lootsime tänavatel sõpru kohata. Need on mälestused, mida Dinosaur Jr. -i «Sweep It Into Space» minus esile kutsub.