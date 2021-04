Tavapäraselt ei saa just ilmunud plaati piisavalt kaua tegutsenud koosluse kronoloogias ette tõsta, kuid Saint Cheatersburgi «Songs from the Second Floor» seda just täpselt on. Üheksast loost kümme on purki köetud 2012. aastal ning muusikaline palett püha petulinlaste muusikast hilisemast kuratlikult erinev.