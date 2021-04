Mõneks ajaks eesliinile! Appi! Miks mitte? Aga…

Enam kui aasta jooksul saame peaaegu iga päev lugeda statistikat inimestelt võetud koroonaproovidest ja positiivsetest tulemustest. Ikka tuhandetesse ulatuvad numbrid ja suhtarvud. Oleme nende arvudega harjunud nagu muu igapäevase infotapeediga. Ent iga arv tähendab ju sedasama ninapõhja surutud üksikut tikku, mis kõikvõimalikke ohutusreegleid ja -nõudeid täites tuleb mis tahes linna punktist võimalikult kibekiiresti laborisse toimetada. Ikka selleks, et viirusest ja selle levikust või ka taandumisest paremat pilti saada. Seda tööd teevad tavapäraselt väikeste kaubikutega ringi vuravad kullerid. Aga neist on suur puudus… Ühesõnaga, see kõik tundus piisavalt huvitav, et ühe (küll ajutise) kulleri sisekaemust avaldada. Alustagem siiski algusest.

Oli pühapäev. Jahedapoolne ja sajune, aga kevadet oli juba tunda. Hommikused uudised teatasid, et koroonaviiruse näitajad on kerkinud kõrgustesse. Nakatunute suhtarvunäitajate kurva edetabeli järgi olimegi maailma suurim koroonapesa. See kõik oli õhus, aga ei olnud ka, sest, nagu öeldud, väljas oli tunda kevade vääramatut saabumist ning see ilus päev kulus mul sellele, et teha Noblessneri kandi moodsa arhitektuuri taustal portreefotosid. Tuntud profifotograaf Peeter Sirge oli abiks – toonud kaasa hulga aparatuuri, millega sai kevadisele valgusele väheke lisajõudu anda. Välgud sähvisid ja modellid võtsid poose. Tore vaheldus morni koroonakevadesse. Kui seanss läbi ja fotokodinad autosse pakitud, küsis Peeter: «Kas sa, Priit, ei tahaks minna Synlabi laborilogistikale appi?» Ütles veel, et paljud vanad tegijad on ära kukkunud, ja küsis, kas Toyota või Škoda juhtimisega (need on põhilised töösõidukid) saan hakkama. Tema naine juhib laboris vägesid ja seal… No hädasti on abi vaja. «Ühesõnaga, mu naine helistab sulle ja räägib asjast,» teatas Peeter.