Välismaa lühiuudised

Päivi Räsänenile esitati süüdistus

Soome parlamendi liige Päivi Räsänen sai homoseksuaalsuse kohta arvamuse avaldamise eest süüdistuse vaenu õhutamises inimrühma vastu ning peab kohtu ette astuma. 61-aastase Räsäneni teo uurimine jõudis süüdistuseni kolmes kuriteoepisoodis, mille hulgas on ka tema seletus ühismeedias, miks on tema arvates homoseksuaalsus häbiasi ja patt. Sõnavõttude pärast kriminaaluurimise alla sattumine on tekitanud Soomes tõsise diskussiooni sõnavabaduse üle. Räsänen oli aastatel 2004–2015 Soome Kristlike Demokraatide partei esimees. Ta on töötanud siseministrina kahes valitsuses. BNS