Korvpallikoondis saab EMil hambaid näidata

Eesti üks vastane oli kindel juba enne loosimist, sest Itaalia valis meid oma partnerriigiks. Ülejäänud nelja vastase puhul oli kõige erutavam oodata neljanda ja viienda tugevusgrupi loosimise tulemusi, sest need on meeskonnad, kelle vastu on tõenäolisem võitu loota. Ning vähemalt paberil tundub, et Ukraina on soodsam vastane kui Soome ning Suurbritannia soodsam kui viienda grupi eeldatavalt tugevaim liige Belgia.