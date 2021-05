Raad kahtleb keskpargi kaitsjate petitsiooni usaldusväärsuses

Keskpargi kaitsjad rullisid 20. aprillil raekoja ees lahti 5123 nende nime, kes veebikeskkonnas change.org soovisid, et Tartu südalinna kultuurikeskuse ehitamiseks leitaks muu koht. Petitsiooni pealkiri on «Peatada Tartu kesklinna pargi maharaiumine selleks, et ehitada Süku».