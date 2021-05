Volbri eel kadus ajalukku Fortuuna tänava viimane puumaja aadressiga Fortuuna 21, et teha ruumi kvartali ümbersünniks. 1990. aastatest alates on selle tänava äärest lammutatud kõik seal säilinud hooned peale ühe – taastatud on elamu Põik tänava ristmikul. Jüri Saar