Pressifotograafid on kohustatud dokumenteerima ühiskonnas toimuvat nii heas kui ka halvas ning tooma need hetked vaatajateni. Olgugi pildil kujutatud situatsioon teinekord pettumust valmistav, aitab see sündmust kokkvõttes oluliselt paremini mõista kui sama sõnumit kirjaridadega edasi anda püüdes.