Kuulsusrikka animatraditsiooni vapiloom

Tähelepanelik Tallinnas jalutaja võib märgata vanalinnas Suur-Karja tänava maja nr 9 ees sillutisel pronksist ümmargust plaati, millelt vaatab vastu ei keegi muu kui seesama joonistatud koer. Suur-Karja 9 majas on juba 19. sajandi lõpust saadik tegutsenud fotograafid. Seal tegutses ka esimese tänini säilinud Eesti animafilmi produtsent, meisterfotograaf (nii seisis tema nimekaardil) Aleksander Teppor.

Film esilinastus 30. aprillil 1931 Tallinnas Tartu maanteel asunud kinos Modern ja sama aasta sügisel Tartu kinos Capitol. Sõnade «Esimene Eesti joonis-trikkfilm» ning pealkirja järel seisab avatiitrites «Elmar Janimägi joonistused Woldemar Pätsi ülesvõtted Filmitud A. Teppori ateljees». Järgneb selgitav tekst: «Meie tänane film on katsetis alal, kus on teotsenud ainult suured filmimaad – Saksamaa ja Ühendriigid Ameerikas. Vaatamata tehnilistele raskustele püüdsime teha kõik, et Kutsu-Juku juba esimese filmiga võidaks iga eestlase kinoharrastaja südame.»