Välismaa lühiuudised

Habermas keeldus kirjandusauhinnast

Araabia Ühendemiraatide (AÜE) šeik Zayedi kirjanduspreemia komisjon väljendas eile kahetsust, et Saksa filosoof Jürgen Habermas otsustas aasta kultuuriinimese preemiast ära öelda. 91-aastane filosoof loobus varasemast otsusest ühe miljoni dirhemi ehk 225 000 euro suurune preemia vastu võtta. «Ma ei olnud viinud ennast kurssi lähedate sidemetega, mis on seda preemiat Abu Dhabis väljaandval institutsioonil ja sealsel poliitilisel süsteemil,» põhjendas Habermas. Šeik Zayedi kirjandusauhind on nimetatud AÜE asutaja auks ning koosneb kuldmedalist ja rahalisest preemiast. AFP/BNS