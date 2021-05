Eesti lühiuudised

Koroonavaktsiini valik lastakse vabaks

Eilsest oodatakse Covid-19 ­vastu vaktsineerima kõiki 50-aastaseid või veel sel aastal 50-aastaseks saavaid inimesi. Samuti on endiselt oodatud vaktsineerima Covid-19 riskirühma kuuluvad inimesed sõltumata vanusest. Covid-19 vastu ­vaktsineerimise korraldamise töörühma juht Marek Seer lisas, et tänasest saavad inimesed ise valida, millist ­koroonavaktsiini nad tahavad. «Tõepoolest selline võimalus tekib,» lausus Seer. Tervise- ja tööminister Tanel Kiik (Keskerakond) lisas, et järk-järgult avaneb vaktsinee­rimine kõikidele. ­«Riskirühmadel on vajalik teada, et neile soovitatakse Pfizerit ja Modernat,» toonitas Kiik. PM